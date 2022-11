× SPÖ klare Nr. 1, Rendi gewinnt Kanzler Duell

Die Heimische Sozialdemokratie und Parteichefin Rendi-Wagner lachen wieder von Platz 1.

Umfrage. Die SPÖ lässt ihre Verfolger wieder klar im Rückspiegel: Das zeigt die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte, 31.10.–2.11.2022).

© oe24 ×

Spitze. Die SPÖ bleibt mit 26 % auf Platz eins, die Freiheitlichen verlieren einen Prozentpunkt – und stürzen vom Umfrage-Thron auf den zweiten Platz ab. Abgeschlagen Dritter ist weiterhin die ÖVP – sie stagniert bei 21 %.

Vier gewinnt. Nach einem dreiwöchigen Kopf-an-Kopf-Rennen überholen die Neos mit 12 % (+1) nun die Grünen, die unverändert bei 11 % halten. Ernüchterung auch bei den Impfgegnern: Die MFG kommt nicht vom Fleck, seit vier Wochen reicht es nur noch für 2 %.

Dreikampf um Kanzler geht an SPÖ-Chefin

© oe24 ×

Kanzler-Triell. Auch in der Frage nach der Kanzler-Direktwahl kann SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner jubeln: 17 % der Österreicher würden sie direkt ins Amt wählen, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Damit überholt sie Amtsinhaber Karl Nehammer, der sich auf 16 % verschlechtert. Dahinter lauert bereits FPÖ-Chef Herbert Kickl: Auch er kann zulegen – mit einem Prozentpunkt Abstand ist Nehammer in Schlagdistanz.