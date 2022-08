× Umfrage-Desaster für ÖVP in Tirol und NÖ

Lazarsfeld-ÖSTERREICH-Umfrage zeigt minus 18 % für ÖVP in NÖ, minus 19 % in Tirol.

NÖ/Tirol. Die aktuelle ­Lazarsfeld-Umfrage für ÖSTERREICH ist für die ÖVP dramatisch: In Tirol und Niederösterreich – wo die nächsten Landtagswahlen stattfinden und die ÖVP jeweils den Landeschef stellt – stehen die Schwarzen vor einem historischen Desaster.

Niederösterreich wählt Anfang 2023 (vermutlich schon Ende Jänner). In der Lazarsfeld-Umfrage (745 Befragte im August, Schwankungsbreite 3,66 Prozent) würde die ÖVP von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf 32 Prozent abstürzen. Das wäre ein Verlust von 18 Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl 2018. Damals hatte Mikl-Leitner mit sensationellen 49,6 % noch eine absolute Mehrheit eingefahren.

SPÖ nur 3 % hinter ÖVP. Diesmal könnte es knapp werden: Denn die SPÖ liegt in der Lazarsfeld-Umfrage schon auf 29 Prozent und damit fast Kopf-an-Kopf mit der Landeshauptfrau-Partei – also sogar innerhalb der Schwankungsbreite!

Bei der ÖVP schrillen jetzt die Alarmglocken

Fast 20 % Minus in Tirol. Schon am 25. September droht der ÖVP bei der Landtagswahl in Tirol ein Polit-Beben.

In der Lazarsfeld-Umfrage kommt die ÖVP im tiefschwarzen Tirol überhaupt nur noch auf 25 % – das wäre ein Minus von 19,3 % für den neuen ÖVP-Spitzenkandidaten Anton Mattle gegenüber der letzten Wahl 2018. Die SPÖ liegt hier mit 21 % ebenfalls bereits in Schlagweite, die FPÖ kommt auf 19 %. Und: Es gäbe nach der Wahl gleich mehrere Mehrheiten gegen die ÖVP. Tirol könnte erstmals keinen schwarzen Landeshauptmann mehr haben.

Spätestens mit dieser Umfrage schrillen jetzt wohl alle Alarmglocken in der ÖVP …