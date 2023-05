× Umfrage: Kanzler-Duell wird wieder zu Drei-Kampf

Freiheitlichen-Chef Herbert Kickl krönt ÖVP-Minus zum Umfrage-Kanzler.

Umfrage. Wären am Sonntag Nationalratswahlen, wäre die FPÖ die stärkste Kraft, wie die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft (2.000 kumulierte Online-Interviews, 15.5.-16.5. 2023) zeigt.

Wenig Vorsprung. Wie in der Vorwoche halten die Blauen bei 26% – nur einen Prozentpunkt dahinter folgt die SPÖ (25%). Damit bleibt es also weiter spannend an der Spitze. Die ÖVP lauert dahinter, ist mit 21% allerdings abgeschlagen Dritter. Beim Koalitionspartner läuft es auch nicht besser: Die Grünen verzeichnen ein Minus, liegen nun mit den Neos (+1) wieder gleichauf auf Platz 4.

Kickl als Umfrage-Kanzler, Rendi-Wagner holt auf

Kanzlerfrage. In der Frage nach der Kanzler-Direktwahl wird FPÖ-Chef Herbert Kickl nach Gleichstand letzte Woche nun zum Umfrage-Kanzler. 17 Prozent der Österreicher würden ihn direkt ins Amt wählen. Allzu groß kann die Freude in Blau aber nicht sein: Denn das Duell mit ÖVP-Amtsinhaber Karl Nehammer ging durch ein türkises Minus an den Freiheitlichen. Nehammer liegt somit bei 16 Prozent, das reicht für den Platz 2.

Dreikampf. Wie lange noch, bleibt allerdings abzuwarten: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner – zuletzt abgeschlagene Dritte – macht das Kanzler-Duell nun wieder zu einem Dreikampf: Die rote Parteivorsitzende e verbessert sich diese Woche um satte drei Prozentpunkte – mit 15% sind Nehammer und selbst Kickl wieder in Schlagdistanz.