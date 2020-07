Unbefristetes Waffenverbot gegen Dornauer

Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer gestand vor Gericht seinen Fehler ein.

Am Donnerstag hat das Tiroler Landesverwaltungsgericht entschieden, dass das unbefristete Waffenverbot gegen den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer aufrecht bleibt, wie "orf" berichtet. Dornauer hatte gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck berufen.

Dornauer gestand vor Gericht seinen Fehler ein. Das Jagdgewehr (eine Blaser) habe er am 15. November auf die Rückbank seines Autos gelegt, weil er ins Revier fahren wollte. Da es zu regnen begann, ging er allerdings nicht mehr zur Jagd, sondern ins Büro und später zur Hubertusfeier in Sellrain.

Am nächsten Tag parkte er seinen Porsche in der Garage am Flughafen, um zu seinem Parteifreund, Hans Peter Doskozil, zu fliegen. Securityleute entdeckten dann die Jagdwaffe im Auto und stellten sie sicher. Darüber sei er froh.

Dornauer kann das Urteil annehmen oder Revision bei den Höchstgerichten einlegen.