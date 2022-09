Van der Bellen fliegt zur Trauerfeier nach London

Hunderte Staatsoberhäupter sind am 19. September bei der Trauerfeier dabei.

London. Auftakt zum Begräbnis ist ab 12 Uhr ein Gottesdienst in der Westminster Abbey in London, bei dem 2.000 Staatsgäste und Vertreter königlicher Familien aus aller Welt kommen werden – unter ihnen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seine Reise zur UN-Hauptversammlung verschiebt. Ihre letzte Ruhe­stätte findet die Queen in der St.-George-Kapelle auf Schloss Windsor.

Die britische Königin war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben, ihr Sohn Charles wurde am Wochenende zum neuen britischen Staatsoberhaupt ausgerufen. Zu dem Trauerakt haben sich zahlreiche Staatschefs und Spitzenpolitiker angesagt. Darunter US-Präsident Joe Biden sowie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel.