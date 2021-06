Van der Bellen lässt ab morgen Finanzminister exekutieren

Van der Bellen lässt ab morgen die Akten des Finanzministers durch das Straflandesgericht exekutieren.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) sieht die Zuständigkeit für die - von der Opposition gewünschte - Exekution der Aktenlieferungen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an den Ibiza-U-Ausschuss nicht bei sich, sondern bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Das sagt Van der Bellen

Minister Blümel erklärte, dass er die Akten vollständig geliefert zu haben. Die Opposition habe den Bundespräsidenten gerichtet, dass die Unterlagen unvollständig seien. Der Bundespräsident: "Die Einen sagen so, die Anderen so." Van der Bellen stellte eine Anfrage an den VfGH bezüglich der Lieferungen.

Van der Bellen: "Ich bin kein Hellseher, ob alle Akten geliefert wurden." Jetzt gehe es darum sicherzustellen, dass alle Unterlagen geliefert werden, damit der U-Ausschuss arbeiten kann. Van der Bellen wird morgen wieder exekutieren lassen.