Van der Bellen mit süßer Video-Botschaft an Schüler

Ab 7. September startet in Ost-Österreich die Schule – zuvor wandte sich aber der Bundespräsident mit aufmunternden Worten an die tausenden Schüler und Schülerinnen.

In Frankreich und Italien starteten am Dienstag die Schulen. Während in beiden EU-Ländern Kinder ab 6 (Italien) oder 11 (Frankreich) Jahre Masken tragen müssen – plant das heimische Bildungsministerium einen „Softstart“ der Schulen. Am kommenden Montag geht es für Schüler in NÖ, Wien und im Burgenland vorerst ohne Masken los.

Um den Start für die Tausenden Schüler so angenehm wie möglich zu machen, meldete sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort und wandte sich mit einer Videobotschaft an die Kinder und Jugendlichen. Besonders die Erstklasser liegen ihm am Herzen. "Wenn man zum ersten Mal in die Schule kommt, ist das schon etwas Besonderes. Ein bisschen kann ich mich noch erinnern, wie gespannt man ist, wie neugierig", so Van der Bellen.

Hinsichtlich der Turbulenzen aufgrund der Corona-Krise hofft er auf das Beste. "Ich hoffe, dass es ein normaler Schulbeginn sein wird", so der Präsident. Er erinnert an den plötzlichen Schulstopp aufgrund der Coronakrise. "Hoffen wir, dass das Virus sich zurückhält", sagt er. Zudem wünscht er noch erholsame letzte Ferientage. "Genießt auch die Schule - ist ja nicht nur anstrengend. Ist ja auch schön, denk ich", gibt sich Van der Bellen aufmunternd. "Ich wünsche Euch von Herzen alles Gute für das kommende Schuljahr 2021", beendet er seine Botschaft. Mit so einer Nachricht vom Bundespräsidenten persönlich, kann der Schulstart ja nur gelingen.