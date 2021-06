Wann die Masken fallen

Wann und wo die Maske fallen soll. Wo MNS- statt FFP2-Pflicht kommen soll.

Ab Dienstag fällt die Maskenpflicht – am Platz – in den Schulen. Begründet wird dies mit sinkenden Infektionszahlen und heißen Temperaturen. Zudem gilt in den Schulen weiterhin die Testpflicht.



In der Regierung wird aber auch heiß debattiert, ob die allgemeine Maskenpflicht gelockert werden soll.



