Ältere Frau in Khan Younis: "All die Hilfe geht in die Tunnels der Hamas"

Der al Jazeera arabic Reporter - ein Propaganda Sender aus Katar - traut seinen Ohren nicht als er eine ältere Dame nahe vom umkämpften Khan Younis nach der Situation fragt. "Sie ist schlecht", sagt die Frau, die dann live die Hamas attackiert.

"Die Menschen können kein Essen finden.", prangert ein Al-Jazeera-Reporter im Live Interview an. Eine ältere Frau antwortet dem Reporter - sie ist umringt ist umringt von Jugendlichen und Männer - , dass "alle leiden. Die Hilfe erreicht uns nicht. Es geht alles in die Tunnel" der Hamas.

Die Dame erzählt, dass sie "aus Gaza City" in den Süden geflohen sei und sagt zu Recht: "Diese Hilfe ist für uns bestimmt". Der al-Jazeera-Mann versucht die Hamas zu verteigen: "Hilfe wird verteilt". Aber Palästinenserin stellt klar, dass die Hamas die Hilfsgüter schnappe und sie in ihre Häuser und Untergrund-Tunnel bringe.

Elderly Palestinian Woman to Al-Jazeera Reporter Near a Khan Yunis Hospital: Hamas Takes All the Aid to Their Tunnels and Their Houses; They Can Shoot Me, I Am Not Afraid of Them #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/QEj9ahUfU8