Bella Hadid postet Kinder aus Syrien als "Kinder aus Gaza"

Bella Hadid hat 61 Millionen Follower auf Instagram. Dort postet das US-Modell - ihre Mutter ist Niederländerin, ihr Vater Jordanier palästinensischer Herkunft - "pro Gaza" und Anti-Israel content in Reels.

Zuletzt hat sie allerdings Fotos von Kindern als Kinder aus "Gaza" geteilt, die in Wirklichkeit Kinder aus dem Palästinenser-Camp in Yarmouk in Syrien zeigen. Die Paläsrtinenser wurden dort von Syriens Diktator während des Krieges massiv unter Beschuss genommen. Die zerbombten Häuser waren dort, was den syrisch-stämmigen Studenten in den USA Kareem Rifai aufregt.

Bella Hadid, who has 61 million followers, just posted this viral image of children in Yarmouk, SYRIA following horrific bombardment and siege by the ASSAD regime.



She falsely purports that the image is from Gaza. pic.twitter.com/qwFIL5SEog