Bezirksvertretung: Grüne erobern in Margareten Platz 1

Die Grünen haben bei der Bezirksvertretungswahl vom Sonntag in Wien im Bezirk Margareten der SPÖ den 1. Platz abgenommen.

Laut dem vorläufigen Endergebnis nach Auszählung der Briefwahlstimmen am Montagabend kommt die Ökopartei im 5. Wiener Gemeindebezirk auf 32,5 Prozent der Stimmen, die SPÖ auf 31,0 Prozent. Damit haben die Grünen einen weiteren Bezirk für sich entschieden.

Bisher waren die Grünen schon in drei Bezirksvertretungen auf Platz eins - in Wien-Neubau (7. Bezirk), Wien-Josefstadt (8.) und Wien-Währing (18.). All diese Spitzenplätze konnte die Partei nicht nur verteidigen, sondern sogar ausbauen.

Zuwächse auch in den anderen grünen Bezirken

In Wien-Neubau vergrößerten die Grünen ihren Anteil auf satte 48,1 Prozent aus (+3,2), die SPÖ verlor minimal auf 20,4 Prozent (-0,2). Platz drei ging an die NEOS mit 9,3 Prozent (+1,4) vor der ÖVP (7,7/-6,0) und der FPÖ (7,5/+4,5). Die KPÖ kam auf 6,6 Prozent (+1,8).

Auch in der Josefstadt konnten die Grünen bei den Bezirksvertretungswahlen massiv zulegen: Plus 10,5 Prozentpunkte brachte die Partei auf 44,1 Prozent. Die ÖVP büßte hier massiv ein: Mit minus 14,5 Prozentpunkten wurde der Stimmenanteil fast halbiert auf nunmehr 16,0 Prozent. Die SPÖ verlor auch hier nur marginal (-0,4) und ist mit 18,2 Prozent nun neuer Zweiter. Dahinter folgen NEOS (9,5 Prozent), FPÖ (7,4) und KPÖ (4,7).

Ebenso in Währing gelang den Grünen ein weiterer Ausbau ihrer schon bisher gehaltenen Spitzenposition. Mit einem Plus von 4,3 Prozentpunkten liegen sie nun bei 43,0 Prozent - deutlich vor der ÖVP, die nur mehr bei 17,9 Prozent (-9,6) hält. Die SPÖ verlor hier 2,4 Punkte und liegt mit 15,5 Prozent auf dem dritten Rang.

Freude bei grüner Parteispitze

Hocherfreut zeigten sich die Grünen: "Margareten wird Grün. Wir freuen uns über die vierte grüne Bezirksvorstehung in Wien. Die Grünen Margareten mit Spitzenkandidat Michael Luxenberger haben im Bezirk auf die richtigen Themen gesetzt: Der U-Bahn-Bau als Chance und Wendepunkt, um den Bezirk grundlegend zu verändern", gratulieren die beiden Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, Judith Pühringer und Peter Kraus, dem künftigen Bezirksvorsteher Michael Luxenberger in einer Aussendung.

Margareten sei ein "Rohdiamant, der noch den richtigen Schliff" brauche, sagte Luxenberger. "Jetzt gilt es, die Chancen, die buchstäblich auf der Straße liegen, zu nutzen, um den Durchzugsverkehr in den Wohngrätzeln zu beenden und mehr Grünraum zu schaffen."