Ein Slogan, zwei Parteien: Neos und Grüne mit selbem Wahlspruch

Der Spruch "Du wählst nicht nur für dich" ist sowohl auf Wahlplakaten der Neos als auch der Grünen zu sehen.

Im Vorfeld der Wien-Wahl geht es immer kurioser zu. Das nächste Kapitel wird offiziell am kommenden Montag aufgeschlagen, wenn zwei Parteien ungewollt im Gleichschritt marschieren. Neos und Grüne setzen in ihren zweiten Plakatwellen nämlich auf ein und denselben Slogan: "Du wählst nicht nur für dich".

Nach dem Wochenende ersetzen die neuen Plakate jene Bilder auf den Dreieckständern und Plakatwänden, die aus der ersten Welle stammen. Dass dabei beide Parteien auf den gleichen Wahlspruch setzen, wurde erst kurz vor dem Aufhängen bemerkt. Neos und Grüne betonen beide, dass dies auf die lange Vorlaufzeit für die Plakate zurückzuführen sei.

Der Slogan war ursprünglich Teil des Wahlprogramms der Grünen, das am vergangenen Montag vorgestellt wurde. Erst bei der Präsentation der Neos am Donnerstag fiel der Gleichklang auf. Judith Pühringer, Spitzenkandidatin der Grünen, erklärte im ORF, dass der Slogan auf Kinder, Enkelkinder und Nicht-Wahlberechtigte abziele. Und auch die Neos rücken in ihrem neuen Plakat die Jungen in den Fokus.