(Fast) alles beim Alten: Rote deutlich vor Grünen

So hat Margareten gewählt.

Margareten. Hier ging es im Wahlkampf drunter und drüber. Trotz des kurzfristigen Wechsels in der SPÖ-Führungsriege – die amtierende Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic (SPÖ) wurde entgegen ihrem Willen nicht zur Wiederwahl aufgestellt – konnten die Roten mit Christoph Lipinski ihre Vormachtstellung im Bezirk beibehalten. Bei der Gemeinderatswahl holte man 39,52 Prozent und blieb damit deutlich vor dem ersten Verfolger, den Grünen (22,43). Dahinter folgen FPÖ (13,7), Neos (9,66), ÖVP (7,12) und KPÖ/Linke (6,22).

Aufreger. Im Zuge der Wien-Wahl sorgten vor allem zwei Causen für Aufsehen. Zum einen der Streit um die Anrainerparkplätze, die wegen der Baustellen am Naschmarkt und in der Pilgramgasse (U-Bahn-Ausbaus) notwendig wurden. Zum anderen erhitzte die Neugestaltung des Margaretenplatzes die Gemüter der Anrainer und Gastronomen. Nach einer großen Ankündigungswelle dürfte diese nun zum Erliegen gekommen sein – zumindest vorerst. Gebaut wird derzeit jedenfalls nicht, während sich die Bezirksvorstehung hierzu in Schweigen hüllt.