Grüner Kurs soll in Währing weiter fruchten

Zehn Jahre lang führt Silvia Nossek den 18. Bezirk bereits mit grüner Hand.

Bezirksvorsteherin Silva Nossek ist es gelungen, Währing zu einem grünen Bezirk mit der höchsten Dichte an Straßenbäumen zu machen. In ihrer Amtszeit wurden mehr als 200 neue Bäume gepflanzt, zudem konnten Projekte wie die Sanierung der Pötzleinsdorfer Allee, die Begrünung der Lindenallee in der oberen Kreuzgasse oder die Erweiterung des Kutschkermarkts erfolgreich umgesetzt werden.

© Lukas Beck ×

Weiters setzt sich Nosseks Team für eine verbesserte Radinfrastruktur sowie die Förderung von Lastenrädern und der Schaffung von Grätzltreffpunkten ein, um die Lebensqualität im Bezirk zu steigern. Dabei wird besonders großer Wert auf Bürgerbeteiligung und soziale Integration gelegt.

Seit 2015 ist Silvia Nossek Währings Bezirkschefin. Davor stand von 1946 bis 2015 die ÖVP an der Spitze des Bezirks - 25 Jahre lang (1990-2015) war Karl Homole (ÖVP) Bezirksvorsteher. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren lagen die Grünen mit 38,70 Prozent klar vorne, danach folgten ÖVP (27,48 Prozent), SPÖ (17,86 Prozent), NEOS (8,07 Prozent) und FPÖ (2,74 Prozent). In der Bezirksvertretung sind ihre Stimmen auf 40 Sitze verteilt.