SPÖ gewinnt Match gegen FPÖ in Simmering

So hat Simmering gewählt.

Bei der Bezirksvertretungswahl hat die SPÖ das Match gegen die FPÖ in Simmering klar gewonnen: Die Roten erhielten laut ersten Hochrechnungen 42,7 Prozent der Stimmen, die Freiheitlichen liegen mit 36,1 Prozent auf Platz 2. Dahinter folgen Grüne (6,4 %), ÖVP (5,0 %) und Neos (4,2 %) .

Simmering war der erste Bezirk, in dem die FPÖ den Sessel des Bezirkschefs erobern konnte. Der blaue Obelix Paul Stadler gewann im Arbeiterbezirk die Wahl 2015 bevor der Ibiza-Skandal die FPÖ in die Krise stürzte. In Simmering fielen die Blauen deutlich sanfter als in allen anderen Bezirken, dennoch bekam der Stadtteil mit Thomas Steinhart wieder einen roten Bezirksvorsteher.

Blauer Obelix wollte Chefsessel zurück

Revanche. Am Sonntag wollte Paul Stadler den fünftgrößten Bezirk der Stadt zurückerobern. Er punktet in dem Duell dabei mit dem klassisch grünen Thema wie Bodenversieglung und mit der Attraktivierung der Simmeringer Hauptstraße. Das Rennen auf Bezirks-Ebene war bis zum Schluss hoch spannend.