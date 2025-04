Wahl in Hernals als Prüfstein für Bezirksvorsteher Jagsch

Peter Jagsch (SPÖ) geht als Bezirksvorsteher zuversichtlich in die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen. Gewinnt er, wären die Roten über 80 Jahre lang in Hernals an der Macht.

Im März 2022 übernahm Peter Jagsch (SPÖ) als Bezirksvorsteher in Hernals, als seine Vorgängerin Ilse Pfeffer nach 20 Jahren aus dem Amt schied. Seine Stellvertreterin ist seitdem Alice Seidl. Als wohl größte Herausforderin bei der Wien-Wahl gilt die Grüne Stadträtin Karin Prauhart. "Mit 1000 Bäumen, verkehrsberuhigten Zonen und mehr Platz für Menschen wollen wir den Bezirk nachhaltig gestalten", lautet ihr Versprechen an die Wählerschaft. © BV 17/Novotny × Ein bedeutendes Hernalser Wahlkampfthema ist die U5 als bedeutendes Infrastrukturprojekt. Der U-Bahn-Ausbau soll die Anbindung des Bezirks verbessern und den öffentlichen Verkehr schließlich effizienter gestalten. Auch die Etablierung von Wohnanlagen, die Schaffung von Grünflächen und das neue "Bildungsgrätzl" sind wesentliche Themen in diesem Frühjahr. © Die Grünen – Grüne Alternative Wien × Hernals wird seit 1946 von der SPÖ regiert. Bei der letzten Wahl im Oktober 2020 erreichten die Roten 33,21 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Grünen (24,28 Prozent), der ÖVP (19,71 Prozent), Neos (8,28 Prozent), FPÖ (5,56 Prozent) und LINKS (3,96 Prozent).