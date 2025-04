Zeitplan: So läuft der Wahl-Sonntag ab

Einen detaillierten Zeitplan für alle Wähler rund um die Öffnung und Schließung der Wahllokale sowie den Zeitpunkt der Auszählung und die Verkündung des Endergebnisses gibt es hier.

Der kommende Sonntag steht ganz im Zeichen der Wien-Wahl, welche die Stadt von früh bis spät in ihren Bann ziehen wird. OE24 hat einen Zeitplan mit den wichtigsten Eckdaten für alle Wähler und Interessierten zusammengestellt.

Wahllokale

Um 7 Uhr früh sperren die 1.504 Wahllokale auf, die sich auf alle 23 Bezirke verteilt finden. Ab diesem Zeitpunkt haben alle Wahlberechtigten die Möglichkeit, vor Ort ihre Kreuzerl zu setzen - vorausgesetzt sie haben ihre Stimme nicht schon per Briefwahl abgegeben. Pünktlich um 17 Uhr schließen die Wahllokale ihre Pforten. Bis dahin müssen dort bzw. bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde auch die Wahlkarten eingelangt sein. ​

Auszählung

Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 17 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen. Zuerst werden die Urnenstimmen ausgezählt, anschließend die per Briefwahl abgegebenen Stimmen, was erstmals schon am Wahlsonntag selbst geschieht.

Trendprognosen

Kurz nach 17 Uhr werden bereits die ersten Trendprognosen veröffentlicht, die sich auf Wählerbefragungen direkt nach dem Urnengang stützen. Sie sollen ein erstes Stimmungsbild des Wahlergebnisses vermitteln.

Hochrechnungen

Gegen 18 Uhr werden die ersten Hochrechnungen veröffentlicht, die auf den bis dato ausgezählten Stimmen basieren. ​Sie sind deutlich aussagekräftiger als die Trendprognosen zuvor, wobei es bis zum Endergebnis noch eine Schwankungsbreite von mehreren Prozentpunkten geben kann.

Detailergebnisse

Nach 19 Uhr werden schließlich die detaillierteren Ergebnisse erwartet, welche die Mandatsverteilungen und Bezirksergebnisse mit einschließen. ​

Endergebnis

Im Laufe des Abends, aller Voraussicht nach gegen 21 Uhr, wird dann das vorläufige Endergebnis bekannt gegeben. Ab diesem Zeitpunkt wissen Politiker wie Wähler, welche Partei auf welchem Platz bei der Wahl gelandet ist.

Wahlpartys der Parteien

Die Wahlpartys der einzelnen Parteien finden häufig in den Parteizentralen oder in angemieteten Veranstaltungsräumen statt. Die genauen Zeiten und Orte werden in der Regel kurz vor dem Wahltag bekannt gegeben. Typischerweise beginnen diese Veranstaltungen nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen, also ab etwa 18 Uhr.