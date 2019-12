Heute Start der großen U-Kommission, die von der FPÖ initiiert wurde.

Wien. Heute Montag startet im Rathaus Wien die große U-Kommission zum Subventionierungs-Skandal rund um den Ex-Grünen Christoph Chorherr, die von der FPÖ initiiert wurde. Auch andere parteinahe Vereine sollen unter die Lupe genommen werden. Konkret soll gleich am ersten Tag der U-Kommission der Verein "s2arch" durchleuchtet werden. Der Verein wurde gegründet um Schulprojekte in Südafrika zu unterstützen – dafür soll Chorherr insgesamt 550.000 Euro an Förderungen der Stadt Wien erhalten haben. Außerdem erhielt Chorherr für seinen gegründeten Verein ebenfalls Spenden von Immobilien-Unternehmen – deswegen wird nun gegen Chorherr und sieben weitere Beschuldigte wegen Amtsmissbrauchs ermittelt. oe24 berichtete ausführlich zur Causa.

Auch SPÖ-naher Verein im Visier

Laut FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik soll auch der SPÖ-nahe Verein "Wiener Kinder- und Jugendbetreuung" genauer unter die Lupe genommen werden. Nach einem Rechnungshof-Bericht im letzten Jahr kam der Verein ebenfalls aufgrund von überhöhten Funktionärs-Gehältern ins Gerede. Vor allem die Geschäftsführerin – Ex-Ehefrau des Ex-SPÖ-Landtagspräsidenten Harry Kopietz – stand im Zentrum der Kritik.

ÖVP und Neos kritisierten die U-Kommission bereits im Vorfeld stark. Die Zahl der Vereine wäre viel zu groß, sodass nicht alle in einer U-Kommission ausführlich beleuchtet werden könnten. Auch der Zeitraum für die Untersuchungen ist knapp bemessen: Aufgrund der anstehenden Wien-Wahl im Oktober 2020 endet laut Stadtverfassung eine U-Kommission, wenn die Auflösung des bestehenden Gemeinderates ansteht.