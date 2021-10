'Klimastadtrat': Grünen-Politiker schmückt sich mit Fake-Titel

Ein Posting der Wiener Grünen sorgt auf Twitter für Empörung: Darin wird Peter Kraus als "Klimastadtrat" bezeichnet – obwohl er nicht amtsführend ist.

"Hurra, Wien steigt ins Klimaticket ein!", diese Worte posteten die Grünen Wien am Donnerstag auf Twitter. Daneben ist Grünen-Politiker Peter Kraus zu sehen, der als "Klima-Stadtrat" bezeichnet wird - amtsführender Klimastadtrat ist jedoch SPÖ-Politiker Jürgen Czernohorszky. Kraus ist lediglich Klima-Stadtrat der Grünen Wien. "Das ist anmaßend", twittert beispielsweise Politik-Berater Rudi Fußi. "Sind sie sicher, dass sie Klimastadtrat sind? Ist das nicht Hr Czernohrsky? Wieviel verdienen sie als nichtamtsführender Stadtrat und was machen sie den ganzen Tag?", fragt sich ein anderer Twitter-User.

Hurra, was für ein Freudentag! ????Das @Klimaticket_at kommt auch für Wien, NÖ und Burgenland.????Danke, @lgewessler! Es wird die Geldbörsen der Wiener:innen, die Straßen und vor allem unser Klima entlasten, sagt unser Klimastadtrat @PeterKraus????#klimaticket #klimaticketliebe pic.twitter.com/a7jpK0p3Kh — Die Grünen Wien (@gruenewien) September 30, 2021

Das österreichweite Öffi-Klimaticket wird am 26. Oktober starten. Neu ist, dass nun auch die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit dabei sind. Das gab Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gemeinsam mit den drei Landeshauptleuten am Donnerstag in Wien bekannt. Der Vorverkauf der zuvor als 1-2-3-Ticket geplanten Netzkarte startet bereits heute, am 1. Oktober.