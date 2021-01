Ulli Sima pflasterte als Umweltstadträtin die Parks der Stadt mit ihren Fotos zu.

Unter anderem die ÖSTERREICH-Story, dass der Helmut-Zilk-Park in Favoriten zwar mit Fotos von Ulli Sima, nicht aber mit Fotos des verstorbenen Bürgermeisters „verziert“ ist, sorgt weiter für Unmut bei der FPÖ.

Kosten

Über eine Anfrage an ­Simas Nachfolger Jürgen Czernohorszky will man jetzt genau wissen, wie viele Tafeln in den von Sima in den letzten zehn Jahren eröffneten 204 Parks mit Stadträtinnenkonterfei hängen, was der Personenkult kostete – und wie teuer seine Entfernung kommen wird.

Nepp: "Steuerzahler finanzieren Eitelkeit"

„Die Wiener Steuerzahler finanzieren hier die Eitelkeit von Ulli Sima. Diese Geldverschwendung muss endgültig gestoppt werden. Gerade in Zeiten von finanziellen Einbußen während der Coronakrise ist das ja eine besondere Provokation“, erklärt Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp.