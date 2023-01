Posten-Karussell in Wien: Sima soll Landtagspräsidentin werden

Weil Landtagspräsident Ernst Woller bald 69 wird, steht Pensionierung bevor.

Wien. Er ist einer der ältesten, gleichzeitig aber fittesten Politiker der Stadt. Michael Ludwigs Intimus Ernst Woller, Wiener Landtagspräsident, wird heuer im März 69 Jahre alt – und hat intern durchklingen lassen, dass er noch vor Ende dieser Legislaturperiode, die 2025 ausläuft, in Pension gehen will.

Das löst eine ganze Reihe von Job-Rochaden in der Stadtregierung aus, wie Rathaus-Insider mutmaßen.

Sima wird aus Regierung in Ehrenamt weggelobt

Seit geraumer Zeit ist angeblich Bürgermeister Michael Ludwig über die schroffe Art von Stadträtin Ulli Sima not amused. Gerüchte um Freunderlwirtschaft bei lukrativen Pachtverträgen etwa auf der Donauinsel werden immer wieder gestreut, die Troubles um ihre Markthallen-Fantasien am Naschmarkt braucht Michael Ludwig so notwendig wie einen Kropf, berichten SP-Kenner.

Sie soll auf Wollers Landtagspräsidentensessel weggelobt werden. Mögliche Nachfolger Simas sind Frauenchefin Marina Hanke und Gemeinderat Marcus Schober – oder es kommt eine ExpertInnenlösung