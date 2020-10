Strache macht auf Falco: 31.000 Aufrufe in 12 Stunden

Mit diesem neuen Wahlkampf-Song im Falco-Stil will der ehemalige Vizekanzler Stimmen für sein „Team HC Strache“ absahnen.

Wien. Es ist nicht das erste Mal, dass HC Strache im Wahlkampf-Fieber zum Mikrofon greift. Auch angesichts der anstehenden Wien-Wahl fährt der ehemalige Vize-Kanzler mit einem neuen Song auf.



"HC is back!"

So lautet der Titel seines Wahlkampf-Songs, bei dem der Spitzenkandidat des "Team HC", sowohl akustisch als auch optisch eindeutig die Hauptrolle spielt.

Video zum Thema: "HC is back!" Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Der von Strache selbst als „toller Ohrwurm“ beschriebene Refrain wurde zweifellos an dem musikalischen Stil Österreichs Weltstar Nummer 1 "Falco" angelehnt. Strache singt darin etwa: "Wos tuat den Mächtigen weh? A Kreuzal bei HC".



31.000 Aufrufe in 12 Stunden



Seit 19 Stunden ist das neue Strache-Lied auf Youtube online. Innerhalb dieser Zeit wurde der dreiminütige Song bereits über 31.000-mal aufgerufen.

© Team HC Strache/Youtube



Straches Team HC, das am 7. Oktober seinen Wahlkampfabschluss am Viktor-Adler-Markt abhalten möchte, muss am Wahltag, den 11. Oktober, die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, um in den Landtag einziehen zu können. Ob sein neuer Song dem EX-Vizekanzler dabei helfen wird, wird sich wohl noch zeigen.