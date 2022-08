Wien Energie: Grüne wollen Untersuchungskommission

Es gehe nun um ''Aufklärung und Transparenz'', so der Parteivorsitzender der Grünen Wien, Peter Kraus.

Wien. Angesichts der Finanzprobleme der Wien Energie wollen die Wiener Grünen jetzt eine Untersuchungskommission. Dafür wolle man auf die Wiener ÖVP zugehen und gemeinsam die Möglichkeiten der Einrichtung einer Untersuchungskommission besprechen, kündigt der Parteivorsitzender der Grünen Wien Peter Kraus in einer Aussendung an. Es gehe nun um „Aufklärung und Transparenz“, so der nicht-amtsführende Stadtrat Kraus.

Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke würden "mehr Fragen als Antworten" liefern, so der Grünen-Mandatar. Kraus kündigte außerdem eine schriftliche Anfrage an Ludwig an. Diese solle umgehend beantwortet werden, forderte Kraus.