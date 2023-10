Wir sind Israel – geeint gegen Kriegsverbrecher

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Die Hamas–Barbaren sind in Häuser eingedrungen und haben Frauen und Kinder in ihren Betten erschossen. Die Leichen geschändet. Die Terroristen haben Frauen, kleine Kinder, Männer, Greise – verschleppt. In Gaza unter Jubel Frauen gedemütigt, geschlagen, geschändet. Kleine Kinder gequält.

Sie haben auf alte Damen vor Busstation geschossen. Sie haben Fotos und Videos ihrer Schandtaten auf sämtlichen Social Networks hochgeladen, um Angehörige noch mehr zu foltern und ihre eigene Bestialität noch zu zelebrieren. Hamas hat ihre eigenen Kriegsverbrechen dokumentiert. Pogrome wie die Nazis gemacht, Abschlachtungen wie der IS. Jene, die das auf den Straßen in Wien, Berlin oder London bejubelt hatten, all jene, die auf den unendlichen Weiten des Internets Zustimmung signalisierten, relativierten oder klatschten, machen sich mitschuldig.

In wenigen Stunden haben die Schlächter aus Gaza mehr Israelis (viele Hunderte) getötet als im Sechstages–Krieg zusammen. Wir sind alle Zeugen des größten Terrorattentates auf einen demokratischen Staat seit dem 11. September 2001 geworden.

Die Hamas und ihre Verbündeten – Iran und Co – haben einen Angriffskrieg auf Israel, der einzigen Demokratie in der Region gestartet. Terror gegen Israel ist nichts anderes als Terror gegen Paris, Wien oder New York. Israel hat nicht nur das Recht auf Selbstverteidigung. Es hat eine Verpflichtung. Und wir alle sollten endlich sagen: Wir sind Israel. Wir kämpfen alle gegen diese barbarischen Terroristen. Ohne wenn und aber.