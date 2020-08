Wo unsere Politiker relaxen: Urlaubs-Grüße von VdB & Co.

ÖSTERREICH fragte nach, wo sich unsere Politiker während der Sommerpause erholen.

Die Regierung ist diesen Sommer ihrem eigenen Aufruf gefolgt und hat sich für „Urlaub in Österreich“ entschieden. Allen voran Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP), die bereits erholt von einem Kärntner See zurückgekehrt ist. Ähnlich der Urlaub von Kanzler Sebastian Kurz (VP) im Juli. Er reiste von Kärnten direkt weiter zum EU-Gipfel – im August ist die eine oder andere Bergtour geplant.

© Instagram/Alma Zadic

In die Berge zog es auch Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Sie ist weitwandern in der Steiermark. Aktiv im Urlaub sind auch ihre Kolleginnen Susanne Raab (VP), die von ihrer Mountainbiketour bereits zurück ist, und Karoline Edt­stadler (VP), die sich auf „Wandern, Baden und Lesen“ in der Steiermark und in Kärnten freut. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wird nach dem ORF-Sommergespräch irgendwo in Österreich mit Familie urlauben. Bereits zurück ist das „First Couple“: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer waren am Attersee.

© Facebook/Pamela Rendi-Wagner

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner in der Steiermark und Zypern.

Ins Ausland wagte sich FP-Chef Norbert Hofer: Er fuhr nach Kroatien. Und SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner flog nach ihrem Wanderurlaub in der Steiermark noch nach Zypern.

© Instagram/Beate Meinl-Reisinger

Meinl-Reisinger: Seit Samstag ist sie zwei Wochen "offline"