Türkis-Grün ist 'in', SPÖ & FPÖ 'out'

Die aktuelle Umfrage von ÖSTERREICH zeigt einen ganz klaren – typisch österreichischen – Trend: Die Wahlsieger ÖVP und Grüne sind weiter im Aufwind, die Wahlverlierer SPÖ und FPÖ dagegen im freien Fall. Denn die Österreicher sind bekannt dafür, dass sie sich gerne auf die Seite der Sieger werfen. Frei nach dem ABBA-Klassiker The Winner Takes It All.

Erstmals hat Türkis-Grün in Österreich eine (wenn auch knappe) Mehrheit. Immerhin 29 % sagen, dass das ihre Lieblings-Regierung wäre. Bei den ÖVP-Wählern sind es sogar schon 37 %. Türkis-Grün ist derzeit „in“.

Noch deutlicher ist die Sonntagsfrage: Die ÖVP legt auf bereits 38 % zu und wird in den nächsten Wochen wohl endgültig Richtung 40 % marschieren.

Die Grünen holen erstmals die FPÖ ein – und liegen jetzt schon bei 15 %. Auch sie werden in den nächsten Wochen weiter zulegen, …

… denn die SPÖ wird – wie das Amen im Gebet – auf unter 20 % fallen. Das Loser-Image wird man so schnell nicht los – und nach der absehbaren Klatsche bei der Steiermark-Wahl wird es sich noch verschärfen.

Dramatisch ist die Umfrage für die FPÖ: Nur noch 15 % würden derzeit Blau wählen, Tendenz weiter fallend. Sollte HC Strache wirklich eine eigene Partei gründen, dann droht den Blauen der komplette Absturz. Das Problem der FPÖ: Sie ist „out“. Und das scheint sich auf absehbare Zeit auch nicht zu ändern.