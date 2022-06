Bundesheer muss unseren Sommer-Urlaub retten

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Für hunderttausende Österreicher wird der Flug in den Urlaub in den nächsten Wochen zur Zitterpartie. Die AUA hat alleine am Wochenende mehr als 100 (!) Flüge gestrichen, ihre Mutter Lufthansa muss sogar 3.100 Flüge absagen, bei vielen Billig-Airlines streikt das Personal. Kaum ein Flug, der derzeit nicht verspätet startet bzw. ankommt, sofern man überhaupt das „Glück“ hat, von keinem Komplettausfall betroffen zu sein.

Dieses Chaos war leider absehbar. Seit Monaten wird vor der Personalnot auf Flughäfen und bei Airlines gewarnt. Die Flugbranche hat während Corona massiv Jobs abgebaut – jetzt ist man scheinbar nicht in der Lage, den Betrieb wieder hochzufahren.

Es ist ein Skandal, dass die Politik zu diesen Missständen auf den Flughäfen bisher geschwiegen hat. Spätestens eine Woche vor dem Ferienstart müssen unsere Politiker jetzt aber aufwachen und endlich eingreifen. Warum wird das Heer nicht zum Assistenzeinsatz auf die Flughäfen berufen, um die völlig überlasteten Check-in-Abläufe zu entlasten oder bei Corona-Ausfällen auch an Bord zu helfen?

Unser Heer hat in den letzten zwei Jahren immer wieder bewiesen, dass es bestens organisiert ist und in Ausnahmesituationen helfen kann (auch an den Flughäfen).

Nach Grenzkontrollen, Corona und Co. muss das Bundesheer jetzt unseren Sommerurlaub retten!