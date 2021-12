Corona-Management wirr wie nie

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Was uns bei der Pandemie-Bekämpfung leider nicht gelungen ist, hat unsere Regierung jetzt bei den Corona-Regeln geschafft: Wir sind Weltmeister – leider aber nur was die Unübersichtlichkeit angeht. Denn komplizierter als das, was ab Sonntag bzw. Montag in Österreich in Kraft tritt, geht es eigentlich nicht mehr. In neun Bundesländern wird auf neun unterschiedliche Arten geöffnet.

Jedes Bundesland macht, was es will

In Vorarlberg, Tirol und dem Burgenland sperrt ab Montag alles auf, ein Teil öffnet am Montag den Handel und ab Freitag die Gastro, Oberösterreich sperrt den Handel erst mit Freitag auf (dafür gleichzeitig mit der Gastro) und Wien lässt die Lokale – trotz niedrigster Inzidenz im ganzen Land – überhaupt bis 20. Dezember zu. Kennen Sie sich noch aus? Keine Sorge, das tut derzeit niemand mehr (nicht einmal die Politiker).

Chaos de luxe durch Fleckerlteppich

Der Regierung ist das Pandemie-Management in dieser Woche leider endgültig entglitten. Jedes Bundesland macht jetzt, was es will – es gibt keine gemeinsame Corona-Linie mehr in diesem Land.

Die Folge ist komplettes Chaos, ein Fleckerlteppich de luxe. Und die (traurige) Erkenntnis: So wirr wie jetzt war es in den letzten zwei Jahren Corona noch nie!