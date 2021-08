Das ist eine Schande für die Welt

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die Übernahme Afghanistans durch die Taliban ist eine Schande für die westliche Welt. Innerhalb weniger Tage haben die Steinzeit-Islamisten jenes Land, um das der Westen jahrelang gekämpft hat, fast ­widerstandslos unter ihre Kontrolle gebracht.

Es ist eine Schande für die USA, die mit ihrem Truppenabzug erst dafür gesorgt haben, dass Afghanistan zerfallen konnte. Dass Joe Biden tatenlos zusieht, wie die Taliban Afghanistan übernehmen und jetzt eine Scharia einführen, in der jeder, der zu westlich denkt und lebt, gefoltert, geteert und gesteinigt wird, ist eines US-Präsidenten unwürdig. Dieses Desaster wird ein Schandfleck auf seiner politischen Vita werden.

Weltpolizei. Es ist aber auch eine Schande für alle jene USA-Kritiker von links und rechts, die in ­ihrer Anti-Imperialismus-Romantik den Rückzug Amerikas aus den Nahost-Staaten fordern. Die Taliban-Machtübernahme zeigt, wie wichtig eine „Weltpolizei USA“ wäre.

Es ist insbesondere eine Schande für Europa, das bei diesem Desaster völlig hilflos zugesehen hat und einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass es nicht in der Lage ist, außenpolitisch ­irgendwelche Akzente zu setzen. Das ist insofern besonders tragisch, als die EU jetzt am heftigsten von der Flüchtlingswelle getroffen wird. Millionen ­Afghanen werden in den nächsten Wochen zu uns fliehen. Die Fehler von 2015 werden sich noch einmal wiederholen.

Feig. Und alles, weil die westlichen Politiker zu feig waren, gegen die Taliban in den Krieg zu ziehen. Es ist eine Schande!