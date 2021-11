Die neue Regierung hat den ersten Krisentest bestanden

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Die neue Regierung hat Freitagabend ihre Feuerprobe in der neuen Corona-Krise durchaus positiv bestanden. Nachdem das Duo Schallenberg-Mückstein in den ersten drei Wochen seiner Amtszeit angesichts der explodierenden Neuinfektionen fahrlässig untätig war und damit an der neuen Rekordzahl von gestern schon fast 10.000 Fällen ein gerüttelt Maß an Mitschuld trägt …



… haben die beiden beim Regierungsgipfel fast alles richtig gemacht.



