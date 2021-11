Es reicht mit dieser Chaos-Politik

Das sagt 'ÖSTERREICH' - ein Kommentar von Niki Fellner.

Was Österreichs Politik derzeit in der Corona-Politik abliefert, ist beschämend. Höhepunkt ist der Regierungsstreit, der jetzt um den Lockdown entbrannt ist.

Erst kündigt die Regierung Sonntagmittag einen Lockdown für Ungeimpfte an (der offenbar eh nicht kontrolliert wird, siehe unseren Bericht auf der nächsten Seite).

Dann prescht Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Sonntagabend anscheinend völlig unabgesprochen vor und fordert plötzlich einen Nacht-Lockdown für alle. Am Montag in der Früh wird er vom Kanzler per Interview öffentlich zurückgepfiffen und in der Folge von einem ÖVP-Minister nach dem anderen angeschossen.

Dazu kommen noch die Bundesländer, die dem Gesundheitsminister ohnehin auf der Nase rumtanzen. Mittlerweile gilt in jedem Bundesland etwas anderes. Kein Wunder, dass sich bei diesem Regel-Chaos kein Mensch in diesem Land mehr auskennt. Die überwiegende Mehrheit der Österreicher ist mittlerweile (zu recht) völlig satt auf unsere Politiker. Der andere Teil hat angesichts dieser Chaos-Politik wohl resigniert.

So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Wir brauchen endlich einheitliche Maßnahmen, sonst wird dieses Regel-Chaos endgültig zu einem Corona-Desaster führen. Wenn die Regierung nicht imstande ist, für Klarheit zu sorgen, dann soll sie Platz machen. Es reicht!