Handel und Schulen müssen offen bleiben!

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die Deutschen haben gestern das angekündigt, was uns in Österreich in Kürze auch bevorsteht: ein „Lockdown light“. Dass wir angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen (es geht hier längst nicht mehr um die Neuinfizierten, sondern um die Hospitalisierten und Intensivpatienten) auch bei uns handeln müssen, hat sich mittlerweile wohl bis zum letzten grünen Beschwichtiger in dieser Regierung herumgesprochen.

Dieser „Lockdown light“ muss jetzt aber mit ganz viel Fingerspitzengefühl erfolgen, um unserer Wirtschaft nicht den endgültigen Todesstoß zu verpassen.

An einem Aus für Veranstaltungen und einem befristeten Zusperren von Gastronomie und Hotels dürfte wohl kein Weg mehr vorbeiführen. Aber: Dann muss den Gastronomen, Veranstaltern und Touristikern zumindest für den Zeitraum dieses „Lockdown light“ auch endlich der VOLLE Umsatz ersetzt werden! Alles andere würde eine unfassbare Pleite-Welle auslösen.

UND: Handel und Schulen müssen – so wie in Deutschland – offen bleiben! Möbelhändler, Elektromärkte und Co. mitten im Weihnachtsgeschäft zu schließen, würde sowohl die Wirtschaft als auch die so wichtige Stimmung in diesem Land endgültig killen. Und Eltern und Schülern ist ein weiteres Home Schooling schlicht nicht zuzumuten.

Liebe Regierende, wenn dieser „Lockdown light“ wirklich alternativlos ist, dann muss er diesmal zumindest mit Hausverstand erfolgen!