Van der Bellen spricht im Deutsche Bundestag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird bei der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag die Gedenkrede halten.

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Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 15. November steht die enge Verbundenheit Deutschlands und Österreichs. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge organisiert traditionell die zentrale Gedenkstunde. Dessen Präsident Wolfgang Schneiderhan wird die Gäste begrüßen.

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schirmherr des Volksbundes, spricht das Totengedenken. Das ZDF überträgt die Veranstaltung ab 13.30 Uhr live.

Volksbund: Van der Bellen steht für Kultur des aufrichtigen Erinnerns

Sowohl Deutschland als auch Österreich hätten den Weg von der Verdrängung hin zur Übernahme historischer Verantwortung beschritten, teilte der Volksbund mit. Wie tief diese Verbindung reiche, zeige sich auch bei der Kriegsgräberfürsorge. Rund 250.000 österreichische Angehörige der Wehrmacht seien in Europa gestorben. Zahlreiche österreichische Kriegstote, die nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen mussten, liegen nach Angaben des Volksbundes heute auf deutschen Kriegsgräberstätten.

Van der Bellen stehe für eine Kultur des aufrichtigen Erinnerns und die Übernahme gemeinsamer Verantwortung für ein friedliches Europa. Seine Familiengeschichte sei selbst von europäischer Flucht- und Migrationserfahrung geprägt. Seine Mutter stammte aus Estland, sein Vater aus Russland und hatte niederländische Vorfahren. Nach mehreren Fluchten fand die Familie schließlich in Österreich eine neue Heimat.

Neben den Redebeiträgen kommen nach Angaben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bei der Gedenkstunde auch vier junge Erwachsene aus Deutschland und Österreich zu Wort. Sie berichten über ihre Erfahrungen in internationalen Projekten des Volksbundes.