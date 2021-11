Ein Kommentar von ÖSTERREICH- und oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Österreich versinkt in einem Corona-Desaster noch nie da gewesenen Ausmaßes. Mehr als 14.000 Neu­infektionen innerhalb der letzten 24 Stunden sind der mit Abstand höchste Wert seit Pandemie-Beginn. Wenn man bedenkt, dass sich diese Zahlen erst in 10 bis 14 Tagen auf den schon jetzt überlasteten Intensivstationen auswirken werden, dann wird einem die Dramatik der derzeitigen Lage erst richtig bewusst.

Und was macht unsere Politik? Sie taucht ab. Was wir in dieser dramatischen Situation erleben, ist ein komplettes Versagen aller Politiker.

Der Gesundheitsminister ist völlig überfordert, schwafelte gestern im Nationalrat über das Budget (!), statt über Corona zu sprechen.

ÖVP-Kanzler Alexander Schallenberg blockiert – scheinbar aus partei­taktischem Kalkül – alle Maßnahmen.

Der Rest des Regierungsteams hat anscheinend einen Maulkorb verpasst bekommen und darf öffentlich nichts mehr zu Corona sagen.

Die Landeshauptleute haben mit ihren regionalen Einzelmaßnahmen für ein Regel-Chaos gesorgt, bei dem sich jetzt wirklich keiner mehr auskennt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen schläft in der Hofburg und schweigt – bis auf ein kurzes Statement am Samstag – eisern zur Corona-Krise (eine Schande für ein Staatsoberhaupt).

Die Opposition ist ent­weder selbst an Corona ­erkrankt oder abgetaucht (wo ist eigentlich Pamela Rendi-Wagner?).

Kein Wunder, dass die Österreicher genug von DIESER Politik haben.