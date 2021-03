Macht Test-Straßen zu Impf-Zentren!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Ich durfte in dieser Woche auf Einladung der neuen Biden-Regierung beobachten, wie die USA jetzt ihren Kampf gegen das Corona-Virus verstärken – und in einer beeindruckenden Geschwindigkeit und Konsequenz die gesamte über 300 Millionen Bürger zählende Bevölkerung durchimpfen.

2 Millionen Menschen werden derzeit in den USA jeden Tag gegen Covid geimpft – das sind (im Vergleich zur Einwohnerzahl) viermal so viele wie in Österreich. Schon im Mai werden ALLE US-Bürger, die das wünschen, gegen Covid geimpft sein.

Schon jetzt starten die USA deshalb die Rückkehr zur Normalität: Schulen und Restaurants werden geöffnet, der Handel war ohnehin offen. Für Juli werden bereits die ersten großen Konzerte geplant. Ab April werden Zuseher beim Sport wieder erlaubt sein. Und schon Mitte März schaffen einige US-Bundesstaaten wie Texas – vielleicht etwas voreilig – die Masken-Pflicht ab.

Von diesem Tempo ist in Österreich leider nichts zu bemerken. Gesundheitsminister Anschober und leider auch die Bundesländer haben den Start in die Impf-Zukunft verschlafen. Während in den USA schon 25 % der Bevölkerung geimpft sind, sind bei uns gerade einmal 3 % aller Österreicher zweimal geimpft und damit immunisiert. Die jetzt erreichten 20.000 Impfungen pro Tag (pro Bundesland gerade mal 2.000) sind nach wie vor viel zu wenig.

Der Unterschied zwischen den USA und uns? In den USA läuft das Impfen so unbürokratisch wie bei uns das Testen: In großen Test-Straßen vor jedem Stadion, wo man mit dem Auto vorfährt und durchs Fenster (!) geimpft wird, in Schulen, in Apotheken, teilweise in Supermärkten – kurz: überall.

Wir Österreicher hätten diese Logistik auch – aber wir verwenden sie sinnloserweise nur fürs Testen (was nur zwei Tage anhält) statt fürs Impfen, was nachhaltig ist. Man müsste also unsere Test-Straßen auf Impf-Straßen umstellen und überall das Impfen erlauben – um Tempo zu machen. Deshalb mein Appell an Anschober, Hacker & Co.: Macht die Test-Straßen zu Impf-Straßen !

Dass Kanzler Kurz jetzt eine Impf-Offensive startet, ist absolut richtig. Dass bis April alle über 65-Jährigen durchgeimpft sein sollen, ist erfreulich. Aber in Wahrheit sollten spätestens bis Juni ALLE Österreicher ihre Impfung bekommen – damit wir wieder so normal leben dürfen wie die Amis.