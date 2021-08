Nach ORF-Wahl: Volksbegehren und GIS-Streik!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Österreich erlebt heute einen der schwärzesten Tage in seiner Mediengeschichte. Der ORF wird heute in einer Scherz-„Wahl“, die sich nur mehr mit Nordkorea vergleichen lässt, zum Regierungsfunk „gedreht“.



Das, was heute im ORF-Stiftungsrat geschehen wird – die Wahl des ÖVP- und Regierungs-Soldaten Weißmann zum neuen ORF-Chef –, ist eine Schande für unsere Demokratie.



