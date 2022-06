ÖVP hat nur einen Ausweg: Neuwahl!

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Wenn man sich die aktuellen Umfrage-Ergebnisse der Lazarsfeld-Gesellschaft ansieht, müsste man eigentlich fast Mitleid mit unserer Regierung bekommen.

ÖVP und Grüne kommen gemeinsam nur noch auf 30 % – das ist sogar weniger als die SPÖ, die derzeit bei 31 % liegt. Und es ist der schlechteste Wert, den eine Koalition in Österreich jemals hatte. Sogar die verhasste „Große Koalition“ war dagegen ein Hort der Popularität.

Noch schlimmer für die ÖVP: Sie wird erstmals seit 2017 von der FPÖ eingeholt. Und wenn es so weitergeht, wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen auch überholt. Der Umfrage-Absturz auf Platz 3 hatte einst das Aus von Reinhold Mitterlehner eingeläutet. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis den mächtigen ÖVP-Landeshauptleuten der Geduldsfaden reißt. In Tirol, NÖ und Salzburg stehen in drei schwarzen Kernländern Wahlen vor der Tür. Mit der Hypothek der völlig angeschlagenen Bundespartei droht der ÖVP bei Landtagswahlen eine Watsche nach der anderen.

Die ÖVP muss der Realität ins Auge sehen: Die Österreicher haben mit Türkis-Grün abgeschlossen. Nur noch 22 % halten diese Regierung für stabil und gut. Eine Mehrheit spricht sich bereits für Neuwahlen aus.

Wenn die ÖVP zumindest ihre Landeschefs retten will, dann muss sie noch im Herbst in Neuwahlen gehen (und darauf hoffen, dass sie mit einem zu­gespitzten Kanzler-Wahlkampf in ein Duell um Platz 1 mit der SPÖ kommt). Sonst geht sie nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern unter …