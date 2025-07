Rettungsaktion: Bub (5) in versperrtem Golf gefangen

Der Fünfjährige konnte nicht mehr selbst aus dem Auto aussteigen.

Einsatz auf einem Parkplatz am Obermarkt in in Mauerkirchen: Die Feuerwehr musste am Montag gegen 13 Uhr ausrücken, weil sich ein Bub (5) in einem versperrten Golf saß. Der Schlüssel des Wagens befand sich im Fußraum des Wagens, unerreichbar für das Kind.

© Freiwillige Feuerwehr Mauerkirchen

© Freiwillige Feuerwehr Mauerkirchen

Beim Eintreffen wurde das Fahrzeug gesichert, die Temperatur im Innenraum mittels Wärmebildkamera kontrolliert und ein Feuerwehr-Ersthelfer abgestellt, um das Kind laufend zu betreuen. Der Bub war ansprechbar und augenscheinlich unverletzt. Parallel dazu wurden Polizei, Rettungsdienst, der ÖAMTC sowie der Abschleppdienst Landerdinger verständigt.

Kind nach Rettung wohlauf

Nachdem keine akute Gefahr bestand, entschieden sich alle Beteiligten in gemeinsamer Absprache für eine möglichst gewaltfreie Öffnung des Autos. Schließlich gelang es mit vereinten Kräften, den Kofferraum zu öffnen und so gewaltfrei Zugang zum Innenraum zu schaffen. Eine Feuerwehrfrau konnte die Türen von innen entriegeln und das Kind dem Rettungsdienst übergeben. Nach kurzer Untersuchung durch das Rote Kreuz konnte Entwarnung gegeben werden: Der Bub war wohlauf und wurde seiner Mutter übergeben. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt.