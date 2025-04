Nach Schauer-Schock kommt Sommer: HIER erwarten uns 27(!) Grad

Diese Woche hat es in sich, was das Wetter betrifft. Zwischen grauen Wolken, kräftigem Wind und teils heftigen Regengüssen kehrt auch die Frühlings-Hitze zurück.

In manchen Landesteilen sind sogar sommerliche Werte in Sicht. Wer also den Regenschirm schon weggeräumt hat, könnte ihn bald wieder brauchen – allerdings nur zwischenzeitlich.

Wilder Wetter-Mix am Dienstag

Der Dienstag bringt uns einen wilden Mix: Viele Wolken dominieren den Himmel, besonders im Süden und Westen Österreichs. Von den Ötztaler Alpen bis nach Osttirol und weiter nach Oberkärnten (alle in Tirol bzw. Kärnten) kommt es zeitweise zu Regen. Auch im Osten und Südosten ziehen einzelne Schauer durch.

Die Niederschlagsprognose für Dienstag (Stand Sonntag, 12 Uhr). Besonders in Osttirol und Oberkärnten deutet sich ergiebiger Regen an. © ubimet

Zwischendurch darf man sich aber auf Sonnenfenster freuen – vor allem von Vorarlberg bis Oberösterreich (Westen und Norden des Landes). Am Nachmittag kann es entlang der westlichen Nordalpen zu örtlichen Gewittern kommen. Der Wind bläst spürbar aus südlicher Richtung und frischt teils kräftig auf. Die Temperaturen zeigen sich unterschiedlich – je nachdem, wie viel Sonne durchkommt und ob der Föhn mitmischt. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 23 Grad.

Irre Wetter-Wende mit bis zu 27 Grad am Mittwoch

Zur Wochenmitte bleibt es vor allem im Nordosten häufig freundlich. Die Sonne scheint dort über weite Strecken, während es im Westen und Süden trüb in den Tag geht. Die gute Nachricht: Der Regen legt tagsüber eine Pause ein und örtlich zeigt sich auch hier kurz die Sonne. Gegen Abend jedoch kehrt der Regen zurück. Entlang des westlichen Alpenhauptkamms sowie von Kärnten bis ins Südburgenland (südöstlicher Teil Österreichs an der Grenze zu Ungarn) kann es neuerlich nass werden.

Der Wind bleibt kräftig und kommt weiterhin aus südlichen Richtungen. In höheren Lagen ist es föhnig, was zusätzlich für mildere Temperaturen sorgt. Die Tageshöchstwerte erreichen 17 bis 27 Grad – mit den höchsten Temperaturen im Norden und Osten Österreichs.

Gründonnerstag: Italientief bringt neues Regenpotenzial

Am Donnerstag vor Ostern (Gründonnerstag) beeinflusst ein Tiefdruckgebiet aus Italien die Wetterlage. Damit steigt die Unsicherheit bei den Prognosen deutlich. Nach aktuellem Stand ist vor allem im Südwesten Österreichs wieder mit vielen Wolken und etwas Regen zu rechnen.

Die Großwetterlage am Donnerstag (ECMWF Modell). Das Tief über dem Mittelmeer/Norditalien ist gut zu erkennen. © ubimet

Am Karfreitag (Freitag vor Ostersonntag) könnte es dann auch in den übrigen Landesteilen wechselhaft und zeitweise nass werden. Die Temperaturen dürften im Vergleich zu Mittwoch wieder etwas zurückgehen. Genauere Vorhersagen bleiben aber derzeit noch schwierig.

Das erwartet uns am Osterwochenende

Die Wetterlage rund um Ostern bleibt kompliziert. Eine exakte Vorhersage für Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zuverlässig möglich. Nach derzeitigem Stand könnte es jedoch eine leichte Beruhigung geben. Das heißt: Insgesamt etwas ruhiger, aber weiterhin mit einzelnen Regenschauern und kurzen sonnigen Abschnitten. Wer auf durchgehend trockenes Wetter hofft, muss sich also noch etwas in Geduld üben.