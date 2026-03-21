Schnee-Hammer: Flocken ab 700 Meter

Der Winter schlägt noch einmal zu und lässt die Schneeflocken bis auf 700 Meter herabtanzten.

In der Nacht auf Sonntag lockert die Bewölkung nördlich des Alpenhauptkammes auf und die Schauer gehen dort gänzlich zurück. Weiter im Süden und Osten und Nordosten halten sich länger kompakte Wolken und der eine oder andere Regenschauer ist auch noch möglich. Erst in den frühen Morgenstunden lockert die Bewölkung hier allmählich auf. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1.000m Seehöhe. Der Wind weht meist nur schwach, nur im westlichen Donautal sowie dem Innviertel teils mäßig, aus Nordost bis Südost.

Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad. Am kältesten wird es inneralpin.

Sonntag: Schneefallgrenze zwischen 900 und 1.300m

Der Sonntag bringt vor allem im Süden, Südosten und im Osten dichte Wolken und zeitweise Regenschauer, aber auch ein paar Sonnenfenster. Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich zeigt sich hingegen länger die Sonne. Ab Mittag kommen aber auch hier dichte Wolken auf, sodass im ganzen Land die Bewölkung überwiegt. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1.300m Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Ober- und Niederösterreich auch lebhaft aus Ost bis Süd.

Frühtemperaturen minus 3 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 7 bis 15 Grad.

Am Montag bis zu 16 Grad

Zu Beginn der neuen Arbeitswoche ist es anfangs noch sonnig und gering bewölkt, ehe sich nach längerem Sonnenschein sowie weiterhin vorherrschendem schwachem Störungseinfluss nach und nach einige Quellwolken bilden und die Schauerneigung ansteigt, vor allem im Berg- und Hügelland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord.

Frühtemperaturen minus 4 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 16 Grad.