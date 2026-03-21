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Ein in einen Pool gestürztes Pferd
© APA/BF GRAZ

Drama in Graz

Pferd bricht in Pool ein – Rettung per Kran

21.03.26, 16:36
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Der Hengst brach durch die Abdeckung des Pools ein und wurde mithilfe eines Krans und einem Großtierrettungs-Sets geborgen.

Graz. Ein in einen Pool gestürztes Pferd hat am Samstag für einen morgendlichen Einsatz der Grazer Berufsfeuerwehr gesorgt. Der Vorfall ereignete sich im Garten eines Einfamilienhauses im Bezirk Graz St. Peter, angrenzend befindet sich eine Pferdeweide. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Tier bis zum Bauch im Wasser und konnte sich nicht selbstständig aus dem Pool befreien. Der Hengst wurde laut Berufsfeuerwehr Graz mithilfe eines Krans des Rüstfahrzeugs aus dem Pool gehoben.

Ein in einen Pool gestürztes Pferd
© APA/BF GRAZ

Wie sich zeigte, war das Pferd durch die Poolabdeckung in den Pool eingebrochen. "Zuerst haben wir den Pool mittels Unterwasserpumpen geleert, um eine Unterkühlung des Pferdes vorzubeugen", erzählte Einsatzleiter Philipp Huber auf Nachfrage der APA. Für die Rettung per Kran musste das aufgeregte Tier zuvor sediert werden, dann wurde es vorsichtig mittels "Großtierrettungs-Set", bestehend aus Gurten, aus dem Pool und zurück an Land gehoben.

Ein in einen Pool gestürztes Pferd
© APA/BF GRAZ

Die Tierärztin übernahm die weitere Versorgung und kurze Zeit später stand das Tier wieder auf eigenen Beinen. Im Verlauf der Rettungsaktion waren seitens der Berufsfeuerwehr 13 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

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