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Rettungssirene
© getty

Tödlicher Unfall

58-Jähriger stirbt nach Sturz im Wald

21.03.26, 18:36
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Ein 58-jähriger Österreicher ist am Samstagvormittag bei Forstarbeiten in Brandberg (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Das Unglück ereignete sich in einem steilen Waldstück vor den Augen seiner Angehörigen.

Tirol. Samstag gegen 08:30 Uhr war der Mann gemeinsam mit seinem Sohn, seinem Enkelsohn und einem Bekannten oberhalb von Brandberg mit Holzschlägerungen beschäftigt. Die Gruppe beförderte die gefällten Stämme mit einer Seilwinde auf eine darunterliegende Gemeindestraße. Während der Arbeiten stürzte der 58-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich ab. Er blieb rund fünf Meter unterhalb der Absturzstelle bewusstlos liegen.

Enkelsohn setzt Notruf ab

Der zehnjährige Enkelsohn des Verunglückten nahm den Unfall wahr und informierte umgehend weitere Angehörige, die daraufhin die Rettungskräfte verständigten. Der Verunglückte wurde unter fortgesetzter Reanimation vom Notarzthubschrauber "Martin 7" mittels Taus geborgen und in flacheres Gelände transportiert. Dort verstarb der Verunglückte. Um die genaue Todesursache festzustellen, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams an, berichtet die Polizei.

Berichte an die Behörden

Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen derzeit noch. Nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz übermittelt.

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