Türke (22) verprügelt Schwester (14) am Nachhauseweg

Eine 14-Jährige ist am Freitag in Wien-Leopoldstadt von ihrem 22 Jahre alten Bruder attackiert und verletzt worden, weil sie Kontakt zu einem Mitschüler gehabt haben soll.

Die Polizei wurde daraufhin zu der Wohnung gerufen. Das Mädchen gab an, dass sie von dem Bruder und ihrem Vater - beide türkische Staatsbürger - auch in der Vergangenheit körperlich attackiert worden war. Die 14-Jährige wies offensichtliche Verletzungen auf und wurde von der Rettung in ein Spital gebracht.

Der Bruder hatte seiner Schwester am frühen Freitagnachmittag auf dem Nachhauseweg von einem Park einen Kopfstoß versetzt und sie mehrmals geschlagen und getreten. Zu Hause sollen die körperlichen Übergriffe fortgesetzt worden sein. Darüber hinaus dürfte er sie auch mit dem Umbringen bedroht haben, berichtete die Wiener Polizei am Samstag.

Annäherungs- und Waffenverbot

Der 22-Jährige war gegenüber den Beamten zu den aktuellen Vorwürfen sowie den Vorfällen in der Vergangenheit nicht geständig. Der Vater gab dagegen zu, dass es vor einigen Wochen zu einem Streit mit einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schreckschusspistole im Zimmer seines Sohnes gefunden. Gegen den 22-Jährigen und den 56-Jährigen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.

Die anwesende Mutter der 14-Jährigen behauptete, von den Attacken auf die Tochter nichts mitbekommen zu haben, berichtete Polizeisprecherin Irina Steier auf APA-Nachfrage. Diese Aussagen würden noch überprüft. Das Mädchen wurde von der Polizei an die Magistratsabteilung 11 (MA 11, Jugend- und Familienhilfe) übergeben, um ihre Betreuung und weitere Maßnahmen sicherzustellen.