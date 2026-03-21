Freiheitliche laden zum "Tanken zu FPÖ-Preisen"

In Wien-Ottakring kann man am Sonntag um 1,32 Euro pro Liter tanken.

Wie berichtet, legte die FPÖ am Samstag ein eigenes Modell vor, wie die Spritpreise in Österreich sinken sollen.

„Durch das ersatzlose Streichen der CO2-Steuer sowie die Halbierung der Mineralölsteuer erreichen wir sofort eine Senkung um 44 Cent pro Liter Benzin und 40 Cent bei einem Liter Diesel“, erläutert FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer Aussendung. Kosten würde das seinen Berechnungen zufolge 3,4 Milliarden. Dieses Geld holen würde der FPÖ-Chef über ein Aus für die Ukraine-Hilfen sowie „durch das Streichen ideologischer Klima- und Transformationsförderungen“ einbringen.

„ÖVP-Kanzler Stocker muss sich entscheiden, ob er lieber 2,4 Milliarden Euro für Selenskyjs Kriegskasse bezahlen will oder diese 2,4 Milliarden österreichisches Steuergeld für die Spritpreisbremse der österreichischen Autofahrer in die Hand nehmen will“, so Kickl.

1,32 Euro für einen Liter Benzin

Um Werbung für das Modell zu machen, laden die Freiheitlichen am Sonntag zum „Tanken zu FPÖ-Preisen“ ein.

© FPÖ

An der Bunnentankstelle in Wien-Ottakring (Brunnengasse 4) kann man am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr zu stark ermäßigten Preisen tanken. Ein Liter Super kostet 1,32, ein Liter Diesel 1,53 Euro. Vor Ort sein werden Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.