Ein Toter nach Brand in Wiener Nobelbezirk

Am Freitagabend kam es in einem Wiener Nobelbezirk zu einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr.

Einen traurigen Hintergrund hatte es, als am Freitag gegen 21 Uhr mehrere Feuerwehrfahrzeuge und Polizeieinheiten zu einem Einsatz im Wiener Nobelbezirk Döbling gerufen wurden.

In der Nähe der Höhenstraße kam es zu einem Brand, wie die Polizei oe24 bestätigte. "Es gab einen Brand mit einem Todesopfer", war die erste Information, die man preisgeben konnte.

Die Ermittlungen laufen, weitere Informationen konnte man seitens der Polizei vorerst nicht weitergeben.