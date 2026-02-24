Schnee- und Regen-Warnung für Teile des Landes

Heute sorgt eine Warmfront in Teilen des Landes für kräftige Niederschläge.

Mit einer nordwestlichen Strömung stauen sich am Dienstag an die Alpennordseite Wolken und Niederschläge. Damit regnet und schneit es vom Bregenzer Wald bis ins Mostviertel bei einer Schneefallgrenze zwischen 900 und 1400m Seehöhe anhaltend und intensiv. Überall sonst wechseln hingegen dichtere Wolken mit Sonnenschein. Zeitweise ziehen noch Regenschauer durch. Insgesamt werden am Nachmittag die Wolken aber weniger und die sonnigen Abschnitte häufiger und auch länger. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, im Süden bleibt es windschwach.

Die Frühtemperaturen minus 1 bis plus 8 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 4 bis 13 Grad.

Laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" fallen heute in den gelb markierten Warngebiete, oberhalb von etwa 800 bis 1.200m Seehöhe 20 bis 40 cm Neuschnee – in höheren Nordstaulagen auch mehr. Die Schneefallgrenze schwankt je nach Wind und Niederschlagsintensität und ist im Osten tendenziell niedriger als im Westen. © GeoSphere Austria

Entlang der Alpen fallen am Dienstag verbreitet 20 bis 40 mm Regen, zusätzlich kommt Schmelzwasser aus dem Gebirge dazu, warnt der Wetterdienst "GeoSphere Austria". © GeoSphere Austria

17 Grad am Mittwoch

Unter Hochdruckeinfluss beruhigt sich zur Wochenmitte in allen Landesteilen das Wetter deutlich. In der Früh halten sich aber vor allem in Oberösterreich sowie in inneralpinen Becken und Tälern zunächst flache Nebel. Im Tagesverlauf setzt sich schließlich in allen Landesteilen sonniges und auch trockenes Wetter durch. Oft scheint die Sonne sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind weht nur schwach, meist aus Nord bis Südost bei Frühtemperaturen zwischen minus 3 und 4 Grad.

Die Tageshöchsttemperaturen umspannen 9 bis 17 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen Österreichs.

Hochdruckeinfluss wetterbestimmend

Am Donnerstag ist in der Alpenrepublik Hochdruckeinfluss wetterbestimmend. In der Früh sind in den Becken und Tälern lokal Frühnebelfelder zu erwarten, vor allem im westlichen Donauraum und im Südosten. In den meisten Landesteilen überwiegt jedoch der Sonnenschein. Meist ziehen nur dünne Schleierwolken durch und es bleibt überall trocken. Der Wind weht meist nur schwach, im Nordosten auch mäßig aus Ost bis Südost.

Frühtemperaturen minus 7 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.