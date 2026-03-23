Schock-Prognose: Bis zu 2 Meter Neuschnee im Anmarsch

Ein massiver Kaltlufteinbruch rollt auf Österreich zu: Meteorologen warnen vor extremen Neuschneemengen von bis zu zwei Metern in den Bergen und Schneefällen bis in tiefe Lagen zum kommenden Wochenende.

Der freundliche Frühlingsbeginn findet am Mittwoch ein jähes Ende. Laut der Prognose von "GeoSphere Austria" erreicht uns am Nachmittag von Nordwesten her eine Kaltfront, die Regen und sinkende Schneefallgrenzen auf 700 bis 1.000 Meter bringt. Besonders heftig wird es am Donnerstag, wenn ein Adriatief für dichte Wolken und kräftige Niederschläge sorgt. Die Schneefallgrenze sinkt dabei im Tagesverlauf sogar auf 300 bis 600 Meter ab.

Experte warnt vor "heikler Wetterlage"

ORF-Meteorologe Sigi Fink warnt via Facebook vor einer "heiklen Wetterlage". Er hält Neuschneemengen von 80 bis 140 Zentimetern, in der Spitze sogar bis zu 2 Metern bis Anfang April für möglich. Hotspots sind vor allem die Nordalpen und der Nordostrand, etwa das Tennengebirge, der Dachstein, das Hochschwab-Gebiet und die niederösterreichischen Berge wie Ötscher und Rax. "Auf den Bergen wird die Lawinengefahr massiv ansteigen", betont Fink im Video-Statement.

Fink: "Schauerstaffeln werden sich richtig ausschneien"

Sigi Fink erklärt im Video: "Es wird eine Front kommen, ein massiver Kaltluftrückfall, ein Klatluftvorstoß. Die Kaltluft arktischen Ursprungs, polaren Ursprungs hat viel Feuchtigkeit mit dabei. Schauerstaffeln, die sich an den Alpen richtig ausschneien werden. Im Nordoststau vor allem – das wird der Hotspot sein: Also die Berge Niederösterreichs, angrenzend der Steiermark, angrenzend Oberösterreichs und auch das Böhmerwaldgebiet - die bekommen große Neuschneemengen. Die Schneefallgrenze schwankt dabei meist zwischen 400m und 900m. Es wird Richtung Wochenende auch mal auf 900m rauf gehen und dann ab nächster Woche, Karwoche wieder runter rutschen."

Wetterdienst gibt Schnee-Warnung aus

Die "GeoSphere Austria" hat bereits eine gelbe Schneewarnung von Donnerstag, 26. März, 00:00 Uhr bis Samstag, 28. März, 0:00 Uhr ausgegeben. Autofahrer müssen mit schneeglatten Fahrbahnen und schlechter Passierbarkeit auf höher gelegenen Straßen rechnen. Zudem besteht die Gefahr von Schneebruch: Da der Schnee teils nass und schwer ausfällt, könnten Äste unter der Last abbrechen. Am Samstag, 28. März, bleibt die Lage besonders im Nordosten angespannt, wo weitere hohe Niederschlagsmengen und stürmischer Wind erwartet werden.

Gelbe Schneewarnung laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" von Donnerstag (26.03.) 6:00 Uhr bis Samstag (28.03.) 00:00 Uhr. © GeoSphere Austria

Nochmals hohe Niederschlagsmengen am Samstag

Am Samstag kann es besonders im Nordosten häufig weiter regnen und bis unter 500m herab schneien. Im Worst Case Szenario kommen nochmals hohe Niederschlagsmengen zusammen, wodurch vor allem bis in Mittelgebirgslagen die Schneebruchgefahr noch ansteigen kann! Der oft lebhafte, teils kräftige Wind aus West bis Nordwest sorgt zusätzlich für Probleme.