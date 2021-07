Europas größte Hostelkette ist in Großbritannien angekommen. Das zentral gelegene a&o Hostel Edinburgh City hat nun in der schottischen Hauptstadt eröffnet.

a&o wächst weiter: Erstmals ist Europas größte Hostelkette jetzt auch in Großbritannien vertreten: Mit 131 Zimmern und rund 610 Betten ist das a&o Edinburgh City das 40. Hostel der Gruppe.

Meilenstein der Unternehmensgeschichte

Der Ankauf des ehemaligen Safestay-Hostels markiert für Gründer und CEO Oliver Winter in mehrfacher Hinsicht einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: „Edinburgh ist eine fabelhafte Destination! Wir freuen uns sehr, hier mit a&o Nr. 40 zugleich auch Premiere in Großbritannien feiern zu können!“ Damit ist die Kette jetzt in insgesamt 24 Städten und neun europäischen Ländern vertreten, darunter auch Standorte in Salzburg, Wien und Graz.

Zentrale Lage in beeindruckender Altstadt

Die Lage des künftigen a&o Edinburgh ist perfekt für einen Städtetrip: Mit ihrer faszinierenden Architektur und beeindruckenden Lage zählt Schottlands zweitgrößte Stadt mit ihren rund 500.000 Einwohnern zu den Top-Destinationen in Europa. Ob Weltkulturerbe oder lebendige Pub- und Clubszene – es sind immer nur wenige Gehminuten bis zum Ziel; in der Nähe liegen die berühmte Royal Mile, die die Festung Edinburgh Castle mit dem Holyrood Palace verbindet; die Universität, 1583 gegründet und damit eine der ältesten und renommiertesten Großbritanniens oder die beliebten Ausgehviertel Grassmarket und Cowgate, die nur rund zehn Minuten Fußweg entfernt liegen.

Neben seiner zentralen Lage in Edinburghs Altstadt, bietet das a&o mit einer großen öffentlichen Bar im Innenhof aber auch alle Möglichkeiten zum verdienten Verschnaufen. Das Haus wird im laufenden Betrieb an das Corporate Design von a&o angepasst; ein Teil der Zimmer ist jetzt bereits für Longstay-Gäste reserviert: Von September bis Mai 2022 werden hier vorübergehend Studenten zuhause sein.

© a&o Hostel ×

a&o-Expansion geht weiter – neue Länder und neue Städte im Blick

Ein wichtiges Signal gehe von Edinburgh aus, so Winter: „Corona hat uns gebremst, aber nicht gestoppt – wir haben die Zeit genutzt, um unser Suchprofil für Neuakquisitionen weiter zu schärfen.“ Im vergangenen Jahr eröffneten drei neue Standorte: erstmals in Warschau und Budapest, ein zweites Haus eröffnete im Herbst in Kopenhagen. Edinburgh ist die erste Neu-Akquisition in 2021; mit Florenz und Heidelberg sind zwei weitere Standorte gesichert. Verstärkt im Fokus liegen Bestandsobjekte wie beispielsweise in Glasgow, London oder Dublin.