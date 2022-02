Mehr als Barcelona

Vom Mittelmeer in die Pyrenäen, durch urige Dörfer und ins hippe Barcelona: die neue „Grand Tour von Katalonien“ führt über rund 2.000 Kilometer zu den schönsten Plätzen in Katalonien.

Eine Reise, unzählige Möglichkeiten. Das ist das Motto der neuen Selbstfahrer-Reise. Die Grand Tour von Katalonien verbindet die touristischen Highlights Kataloniens miteinander, so kann man das kleine Land abseits der üblichen Touristenwege und in ganz eigenem Tempo entdecken.

Mit dem Auto durch Katalonien

Die Tour führt auf landschaftlich besonders reizvollen Straßen quer durch die vielfältige Region zwischen dem Mittelmeer und den Pyrenäen. Hier entdeckt man Geschichte, Kunst, Gastronomie, Traditionen und Landschaften der Region ganz individuell. Die Route verläuft durch die neun touristischen Regionen Kataloniens, zu den Werken von Gaudí und Dalí, in das quirlige Barcelona und in urige Dörfer. Die Rundreise umfasst über 2.000 km, die entweder vollständig in 13 Tagen oder in fünf einzelnen Abschnitten von jeweils fünf bis sieben Etappen bereist werden kann.

Insgesamt bietet die Grand Tour von Katalonien mehr als 400 individuelle Aktivitäten-Vorschläge mit thematischen Schwerpunkten wie Natur, Weintourismus oder Kultur. Sie soll dazu beitragen, dass Besucher das Land und seine Leute sowie die vielfältigen katalanischen Traditionen und Kulturen auf inklusiver und authentischer Weise kennenlernen.

Alle Highlights von Katalonien

Barcelona ist der Startpunkt der Grand Tour von Katalonien. Von hier aus führt die Route in Richtung Tarragona und durchquert das Montserrat-Gebirge, die Weinberge und Bodegas des Penedès und die Costa Daurada. Es geht weiter ins Ebro-Delta und nach Lleida, durch Terra Alta und Priorat. Ponent ist der Ausgangspunkt, um die Pyrenäen mit dem Aran-Tal und den romanischen Kirchen des Boí-Tals zu entdecken. Die Naturlandschaften des Nationalparks Aigüestortes i Estany de Sant Maurici und der Fluss Noguera-Pallaresa lassen die Straße in La Seu d'Urgell zu einem landschaftlichen Abenteuer werden. Von hier aus führt die Route durch mittelalterliche Dörfer und in die Vulkanregion La Garrotxa. Schließlich heißen Sie die Costa Brava, Figueres und das Werk von Dalí zu einer Reise entlang der Mittelmeerküste willkommen. Der markante Gebirgszug Montseny und die üppigen Wälder von Collsacabra bilden einen tollen Kontrast zu den schönen Stränden und Dörfer der Costa Barcelona, bevor die Grand Tour in Barcelona endet.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://katalonien-tourismus.de/katalonien-bietet/grandtour