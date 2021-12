Weihnachten rückt von Tag zu Tag näher und so steigt auch immer weiter die Vorfreude auf diese schöne Zeit des Beisammenseins. Da darf das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaums nicht fehlen. Im „Crystal Valley“ finden Sie einzigartige und handgefertigte Weihnachtskugeln und Perlenschmuck!

Die Region Liberec ist weltweit einzigartig in der Breite und Vielfalt der Glas-, Schmuck- und Bijouterie- Herstellung. Die Glashandwerkskunst hat eine jahrhundertalte Tradition und auch heute noch können Sie hier authentische Glashandwerks-Tradition erleben und entdecken. Das lebendige Geschenk dieser Tradition sind nicht nur die schönen Erzeugnisse, sondern auch der Herstellungsprozess selbst. Das Erlebnis die Herstellung hautnah zu erleben, werden Sie so schnell nicht vergessen.

Jahrhundertalte Handwerkskunst

Im Crystal Valley sind die meisten Glas- und Modeschmuckhersteller der Welt zu Hause. Die bunte und vielfältige Produktion ist eingebettet in die malerischen Landschaften zwischen Kamenický Šenov (Steinschönau) im Lausitzer Bergland und Harrachov (Harrachsdorf) im Riesengebirge.

© Crystal Valley ×

Das kleine Gebiet spezialisierte sich schrittweise und so entwickelte sich in jedem Winkel eine etwas andere Art von Produktion, die jahrhundertelang routinierte Händler buchstäblich in die ganze Welt verkauften - und immer noch verkaufen. Das Kristalltal schreibt aber auch Gegenwartsgeschichte. Es bietet Dutzende ungewöhnliche und unvergessliche Erlebnissen, Ausstellungen, interaktive Erlebnisse, offene Workshops und Hunderte von Möglichkeiten, etwas Neues, Fragiles und Schönes auszuprobieren.

© Crystal Valley ×

Einige der Glashütten bieten außerdem nicht nur erstklassiges böhmisches Glas, sondern auch die berühmte böhmische Küche an - nutzen Sie die Chance und probieren Sie die hauseigenen Lokale bei Novotny Glass in Nový Bor (Haida), bei Lasvit-Ajeto in Lindava oder bei Novosad in Harrachov. Vor Weihnachten lockt aber doch wohl mehr der Christbaumschmuck (z.B. der UNESCO-Weihnachtsschmuck aus Poniklá).

© Crystal Valley ×

Am 12.-13. November können Sie die böhmische Glas- und tschechische Bijouterie- Tradition im Donauzentrum sogar in Wien und am 26.-27. November in Linz im Atrium City Center erleben.

Weitere Information rund um das Reiseland Tschechien finden Sie hier.